Верующие Киевского патриархата могут писать свои письма Варфоломею с просьбой об автокефалии
Соответствующее обращение в Facebook опубликовал руководитель информационного отдела Киевской патриархии, секретарь Священного синода УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).
Он отметил, что 2 года назад с каждого прихода Киевского патриархата вселенскому патриархату уже были направлены письма о поддержке получения Томоса. Однако граждане могут приобщиться к написанию таких писем.
Архиепископ Евстратий отдельно отметил, что во время одного из визитов к вселенскому патриархату представителям УПЦ КП сообщили, что эти письма приходили ежедневно мешками, так что их не было где складывать.
Для тех, кто испытывает потребность присоединить свой голос в поддержку признания автокефалии Церкви в Украине архиепископ Евстратий опубликовал адрес, на который можно слать письма на греческом, турецком, английском, русском языках.
Адреса:
His All-Holiness Bartholomew
Archbishop of Constantinople-New Rome and Ecumenical Patriarch
Rum Patrikliği, 342 20 Fener-Haliç, Istanbul, TURKEY – Турция
Офис Великого Канцлера:
Archimandrite Andreas Sofianopoulos
Fax: +90 212 5319014
E-mail: ecpatr.grandchancellor@gmail.com
Офис Синода
Генеральный секретарь синода: Archimandrite Joachim Billis
Fax: +90 212.531.6533, +90 212.534.9037
E-mail: ecumenical.patriarchate@gmail.com
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