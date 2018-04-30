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Верующие Киевского патриархата могут писать свои письма Варфоломею с просьбой об автокефалии

Украинская православная церковь Киевского патриархата обратилась к верующим, которые хотят противодействовать попыткам УПЦ МП не допустить получения томоса об автокефалии

Соответствующее обращение в Facebook опубликовал руководитель информационного отдела Киевской патриархии, секретарь Священного синода УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

Он отметил, что 2 года назад с каждого прихода Киевского патриархата вселенскому патриархату уже были направлены письма о поддержке получения Томоса. Однако граждане могут приобщиться к написанию таких писем.

Архиепископ Евстратий отдельно отметил, что во время одного из визитов к вселенскому патриархату представителям УПЦ КП сообщили, что эти письма приходили ежедневно мешками, так что их не было где складывать.

Для тех, кто испытывает потребность присоединить свой голос в поддержку признания автокефалии Церкви в Украине архиепископ Евстратий опубликовал адрес, на который можно слать письма на греческом, турецком, английском, русском языках.

Адреса:

His All-Holiness Bartholomew

Archbishop of Constantinople-New Rome and Ecumenical Patriarch

Rum Patrikliği, 342 20 Fener-Haliç, Istanbul, TURKEY – Турция

Офис Великого Канцлера:

Archimandrite Andreas Sofianopoulos

Fax: +90 212 5319014

E-mail: ecpatr.grandchancellor@gmail.com

Офис Синода

Генеральный секретарь синода: Archimandrite Joachim Billis

Fax: +90 212.531.6533, +90 212.534.9037

E-mail: ecumenical.patriarchate@gmail.com

 

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