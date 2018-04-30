В Уэльсе автомобиль несколько раз въехал в толпу

30 апреля, 2018, 09:54

В Великобритании в городе Ньюпорт во время проведения марафона легковой автомобиль несколько раз наехал на толпу людей

Об этом пишет Wales Online.

Инцидент произошел в 5:30 утра по местному времени. На опубликованных видеозаписях видно, как машина дважды быстро стартовала, избивая людей, которые пытались остановить ее. Затем, отъехав назад, водитель, резко набрав скорость, поехал вперед, сбивая людей.

В этот день в Ньюпорте проходил марафон, в котором принимали участие почти 6000 бегунов.

В результате инцидента четыре человека были доставлены в больницу, из них две девушки получили "потенциально опасные для жизни травмы".

Позже автомобиль был найден сожженным недалеко от места происшествия.

Как сообщила полиция, по подозрению в этом преступления был задержан 18-летний местный житель. Правоохранители не связывают произошедшее с терроризмом.