В столице разоблачили банду фейковых копов-грабителей, которые "работали" с иностранцами

30 апреля, 2018, 20:51

Девушка знакомилась с мужчинами, обменивалась контактами, а затем передавала их своим подельникам. Далее они переодевались в форму правоохранителей, врывались в квартиры, связывали жертву, забирали ценности и скрывались

В ходе реализации оперативной информации сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции города Киева задержали группу лиц, в состав которой входили двое мужчин и женщина, передает Департамент коммуникаций Нацполиции.

"Злоумышленники работали по схеме: девушка знакомилась с иностранцами, отдыхала в развлекательных заведениях. Потом она назначала встречи в арендованных квартирах. Когда иностранцы оставались с ней наедине, в помещение врывались ее сообщники, которые использовали форму сотрудников полиции. Они оказывали моральное давление, угрожали иностранцам уголовной ответственностью, а затем вымогали деньги, отбирали ценные вещи, забирали и использовали кредитные банковские карты. Их задержали и теперь подозревают в совершении 4-х аналогичных преступлений", ‑ рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Мужчины ‑ 41-летний и 49-летний граждане другого государства, ранее судимые за кражи. 30-летняя киевлянка ранее в поле зрения правоохранителей не попадала. В доме одного из подозреваемых проведен обыск, в ходе которого следователи обнаружили и изъяли форменную одежду полицейских, муляжи пистолетов и рации.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции по факту последнего преступления открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Задержанным объявлено подозрение.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. После проведения расследования возможна дополнительная правовая квалификация их действий.