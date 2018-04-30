В Соломенском районе столицы с шестого этажа выпрыгнула молодая женщина
30 апреля, 2018, 09:13
В Соломенском районе на улице Комарова трагически погибла молодая женщина, выпрыгнув с балкона шестого этажа
Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.
По имеющейся информации, погибшая проживала в данном доме. Было ли это самоубийство - выясняют следователи.
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