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В Соломенском районе столицы с шестого этажа выпрыгнула молодая женщина

В Соломенском районе на улице Комарова трагически погибла молодая женщина, выпрыгнув с балкона шестого этажа

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

По имеющейся информации, погибшая проживала в данном доме. Было ли это самоубийство - выясняют следователи.

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