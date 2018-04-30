В результате мощных авиаударов по арсеналах Асада в Сирии погибли десятки проправительственных военных

30 апреля, 2018, 12:38

Армия Сирии сообщила о мощных авиаударах по складам оружия, принадлежащим Башару Асаду, в провинциях Хама и Алеппо

Об этом сообщает Haaretz.

Кто нанес удары, пока неизвестно. Различные источники предполагают, что это были США, Великобритания или Израиль. Сирийская газета "Тишрин" сообщила, что было выпущено девять баллистических ракет.

В результате авиаударов погибли десятки сирийских и иранских проасадовских военных. Оппозиционные сирийские медиа сообщают, что в Хаме убиты 38 проправительственных солдат и еще 57 ранены. Иранское агентство ISNA заявило о гибели 18 иранских военных.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что взрывы вызвали землетрясение магнитудой 2,6 балла.

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