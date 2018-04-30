В Полтаве стартовал День Гуцульской культуры

30 апреля, 2018, 12:24

В городе Полтаве сегодня проходит День Гуцульской культуры - своеобразный театрализованный аутентичный художественный праздник, в котором принимают участие творческие коллективы, мастера декоративно-прикладного искусства из столицы Гуцульщины – пос. Верховины Ивано-Франковской области

В Полтавском краеведческом музее им. Василия Кричевского (г. Полтава, ул. Конституции, 2) состоялась пресс-конференция органзаторив Дня Гуцульской культуры в Полтаве с участием заместитель председателя Полтавской облгосадминистрации Николая Белоконь, директора департамента культуры и туризма Полтавской облгосадминистрации Валентины Вождаенко, народного депутата Украины, председателя Комитета по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого и председателя Верховинского районного совета Ивана Шкиндюка.



Основные мероприятия начнутся в 14:00 на Театральной площади Полтавы



Мероприятие проходит при поддержке Полтавской государственной администрации, а также при содействии Ивано-Франковской областной государственной администрации, Верховинского районного совета и председателя Комитета по вопросам культуры и духовности, народного депутата Украины, Николая Княжицкого. Телеканал «Еспресо» - медиа-партнер мероприятия.



Посетителей ждет многогранна аутентичная культурно-художественная программа. Творческие народные коллективы будут демонстрировать на сцене уникальное искусство Верховинщины - гуцульскую песню, воспалительные народные танцы, гуцульскую свадьбу, театральное искусство, показ аутентичной гуцульских убиров (одежды) и многие другие зрелищных культурные действия.



На Театральной площади в выставочных палатках-павильонах будет действовать выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, вышивки, ткачества, скорняжества, бисероплетения, писанок и других видов народного искусства Гуцульщины - города мастеров.



Также горцы будут проводить мастер-классы по изготовлению гуцульской одежды, изделий декоративно-прикладного искусства, одевания гуцульской княгини, танца «Гуцулка» и другие.