В Москве прошел разрешенный митинг в поддержку Telegram: без задержаний и с Явлинским

30 апреля, 2018, 16:31

В Москве на проспекте Академика Сахарова состоялся официальной санкционированный властями митинг за свободный интернет и в защиту мессенджера Telegram, который Роскомнадзор пытается заблокировать в России по решению суда

Участники митинга пришли с флагами Либертарианской партии России, которая является организатором акции, плакатами в поддержку свободного интернета и символикой Telegram, передает "Интерфакс".

На митинге также присутствовал Григорий Явлинский. Он заявил, что ограничение свободы в интернете - это удар по будущему.

"Будущее могут создавать только свободные люди. Свобода означает открытость интернета. Все, кто этого не понимают, вредят нашей стране", - цитирует его издание Kasparov.ru.

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Участники акции призвали расформировать Роскомнадзор, ограничить влияние государства на интернет, отменить статьи Уголовного кодекса России, по которым граждан преследуют за сообщения в социальных сетях.

"Тысячи молодых и прогрессивных людей в данный момент выступают в защиту свободы интернета в Москве. Тысячи еще продолжают подходить. Это беспрецедентно.

Я горжусь тем, что родился в одной стране с этими людьми. Ваша энергия меняет мир", - прокомментировал митинг Дуров в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".