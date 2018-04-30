В Москве прошел разрешенный митинг в поддержку Telegram: без задержаний и с Явлинским
Участники митинга пришли с флагами Либертарианской партии России, которая является организатором акции, плакатами в поддержку свободного интернета и символикой Telegram, передает "Интерфакс".
На митинге также присутствовал Григорий Явлинский. Он заявил, что ограничение свободы в интернете - это удар по будущему.
"Будущее могут создавать только свободные люди. Свобода означает открытость интернета. Все, кто этого не понимают, вредят нашей стране", - цитирует его издание Kasparov.ru.
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Участники акции призвали расформировать Роскомнадзор, ограничить влияние государства на интернет, отменить статьи Уголовного кодекса России, по которым граждан преследуют за сообщения в социальных сетях.
"Тысячи молодых и прогрессивных людей в данный момент выступают в защиту свободы интернета в Москве. Тысячи еще продолжают подходить. Это беспрецедентно.
Я горжусь тем, что родился в одной стране с этими людьми. Ваша энергия меняет мир", - прокомментировал митинг Дуров в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".
- Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор по решению Таганского районного суда города Москвы пытается заблокировать мессенджер Telegram за отказ предоставить ключи шифровки переписки пользователей.
- При этом у многих пользователей мессенджер как и раньше работает. Не говоря уже о пользователях за пределами России.
- Из-за действий Роскомнадзора пострадали несколько десятков российских компаний, которые ведут бизнес в сети.
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