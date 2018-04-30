В КИУ назвали предварительные итоги выборов в 40 громадах

30 апреля, 2018, 18:35

По предварительным результатам местных выборов, состоявшихся в 40 объединенных территориальных громадах 29 апреля 2018 года, большинство глав ОТГ представляют "Блок Петра Порошенко"

Об этом свидетельствуют данные Комитета избирателей Украины, которые обнародованы на Facebook.

Во время голосования за глав ОТГ официальных выдвиженцев партии БПП поддержали в 21 громаде.

Среди избранных глав ОТГ 13 - самовыдвиженцы, по одному - представители от Батькивщины, Аграрной партии, Оппозиционного блока, Радикальной партии и партии "Наш край".

По данным КИУ, в настоящее время отсутствуют данные о результатах выборах председателя Белогорской поселковой ОТГ на Хмельнитчине.