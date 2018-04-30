В КНДР решили синхронизировать время с Южной Кореей
30 апреля, 2018, 07:54
Власти КНДР приняли решение перевести часы в стране на 30 минут вперед, чтобы установить одинаковое время с Южной Кореей
Сообщает Yonhap со ссылкой на решение властей КНДР.
Согласно сообщению, часы переведут 5 мая 2018 года.
Отмечается, что данное решение было принято в ходе встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, которая состоялась 27 апреля в приграничном Пханмунджоме.
Разница во времени между Северной и Южной Кореей по решению руководства КНДР возникла в 2015 году для того, чтобы в Пхеньяне было "свое особое время".
Напомним, в пятницу, 27 апреля, лидеры двух Корей провели историческую встречу в приграничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).
- После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, формально продолжающейся с 1953 года.
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