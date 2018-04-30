30 апреля, 2018, 14:11

В Харькове состоялась вторая финансовая ярмарка. Представители малого и среднего бизнеса имели возможность получить информацию о кредитование своих предприятий и возможных источниках финансирования

Вторая финансовая ярмарка считается уникальной платформой для предпринимателей, которые хотят развивать бизнес, опираясь на опыт ведущих европейских специалистов. Проект реализуется Немецко-украинским Фондом при поддержке правительства Германии через банк развития KFW. Именно здесь предприниматели со всей страны могут получить информацию относительно инструментов и источников финансирования проектов малого и среднего бизнеса и перспективные инвестиционные проекты.

"Используются такие подходы - предоставлять сначала консультационную поддержку предпринимателю, обучать, а после получения кредита сопровождать и помогать с реализацией продукции и с защитой интересов предпринимателей", - объясняет Валерий Майборода, в.и. руководителя Немецко-Украинского Фонда

"Улучшили материально-техническое состояние, приобрели мощную с/х технику – трактор Джон Дир, который, надеемся, поможет нам эффективно работать и обрабатывать наши площади", - делится опытом Андрей Сорока, предприниматель из небольшого поселка под Житомиром, который одним из первых рискнул оформить инвестиционный кредит.

По словам Валерия Майбороды, в течение года на Харьковщине должна заработать новая программа - возмещение выплаты компенсации процентной ставки, что также должно привлечь предпринимателей.

"Харьковская область в пуле нашего внимания. Уже получено финансирование на 50 млн грн. Порядка 51 предприятий профинансировано", - утверждает он.

"Харьковская областная государственная администрация совместно с агентством местного развития, с агентством частных работодателей работает над программой возмещение процентных ставок по кредитам МСП", - отмечает Андрей Колос, директор Департамента экономики и международных отношений ХОГА.