В Кабуле произошли взрывы, более 20 погибших, среди них фотограф AFP

30 апреля, 2018, 09:34

В центре афганской столицы произошли взрывы, 7 человек погибли и 20 ранены

Об этом пишет AP.

По словам начальника полиции Кабула Дауд Амин, в районе, пострадавшем от взрывов, находятся представительства иностранных учреждений.

Изначально, чиновники сообщили, что взрывы в Кабуле убили 7 человек и ранили еще 20.

Сообщается также, что во время второго взрыва погиб французский журналист и были ранены двое полицейских.

#UPDATE Agence France-Presse's chief photographer in Kabul, Shah Marai, has been killed.

He died in a blast that was targeting a group of journalists who had rushed to the scene of a suicide attack in the Afghan capital pic.twitter.com/rOa4rg24x9 — AFP news agency (@AFP) 30 апреля 2018 г.

Пресс-секретарь полиции уточнил, что взрывы осуществили террористы-смертники. Один из них находился на мотоцикле, а второй взорвал себя, подойдя к репортерам, которые собрались на месте первого взрыва.

Kabul: casualties reported as explosions hit city centre https://t.co/4aLLFnnNiD — The Guardian (@guardian) 30 апреля 2018 г.

Позже агентство АP со ссылкой на спикера Министерства здравоохранения сообщило,что в результате взрывов погиб 21 человек, ранены 27.

BREAKING: Afghan health ministry spokesman says Kabul suicide attacks killed 21, wounded 27. — The Associated Press (@AP) 30 апреля 2018 г.

Как сообщалось, около 10 утра 22 апреля произошел взрыв в центре выдачи документов и регистрации избирателей в районе Дашт-е-Барчи города Кабул. По данным полиции, террорист-смертник активировал взрывное устройство на входе в административное здание.

Количество погибших в результате теракта достигло 57.

Ответственность за этот теракт взяла на себя "Исламское государство".