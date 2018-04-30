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В Кабуле произошли взрывы, более 20 погибших, среди них фотограф AFP

В центре афганской столицы произошли взрывы, 7 человек погибли и 20 ранены

Об этом пишет AP.

По словам начальника полиции Кабула Дауд Амин, в районе, пострадавшем от взрывов, находятся представительства иностранных учреждений.

Изначально, чиновники сообщили, что взрывы в Кабуле убили 7 человек и ранили еще 20.

Сообщается также, что во время второго взрыва погиб французский журналист и были ранены двое полицейских.

Пресс-секретарь полиции уточнил, что взрывы осуществили террористы-смертники. Один из них находился на мотоцикле, а второй взорвал себя, подойдя к репортерам, которые собрались на месте первого взрыва.

Позже агентство АP со ссылкой на спикера Министерства здравоохранения сообщило,что в результате взрывов погиб 21 человек, ранены 27.

Как сообщалось, около 10 утра 22 апреля произошел взрыв в центре выдачи документов и регистрации избирателей в районе Дашт-е-Барчи города Кабул. По данным полиции, террорист-смертник активировал взрывное устройство на входе в административное здание.

Количество погибших в результате теракта достигло 57.

Ответственность за этот теракт взяла на себя "Исламское государство".

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