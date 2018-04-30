В Кабуле произошли взрывы, более 20 погибших, среди них фотограф AFP
Об этом пишет AP.
По словам начальника полиции Кабула Дауд Амин, в районе, пострадавшем от взрывов, находятся представительства иностранных учреждений.
Изначально, чиновники сообщили, что взрывы в Кабуле убили 7 человек и ранили еще 20.
Сообщается также, что во время второго взрыва погиб французский журналист и были ранены двое полицейских.
#UPDATE Agence France-Presse's chief photographer in Kabul, Shah Marai, has been killed.— AFP news agency (@AFP) 30 апреля 2018 г.
He died in a blast that was targeting a group of journalists who had rushed to the scene of a suicide attack in the Afghan capital pic.twitter.com/rOa4rg24x9
Пресс-секретарь полиции уточнил, что взрывы осуществили террористы-смертники. Один из них находился на мотоцикле, а второй взорвал себя, подойдя к репортерам, которые собрались на месте первого взрыва.
Kabul: casualties reported as explosions hit city centre https://t.co/4aLLFnnNiD— The Guardian (@guardian) 30 апреля 2018 г.
Позже агентство АP со ссылкой на спикера Министерства здравоохранения сообщило,что в результате взрывов погиб 21 человек, ранены 27.
BREAKING: Afghan health ministry spokesman says Kabul suicide attacks killed 21, wounded 27.— The Associated Press (@AP) 30 апреля 2018 г.
Как сообщалось, около 10 утра 22 апреля произошел взрыв в центре выдачи документов и регистрации избирателей в районе Дашт-е-Барчи города Кабул. По данным полиции, террорист-смертник активировал взрывное устройство на входе в административное здание.
Количество погибших в результате теракта достигло 57.
Ответственность за этот теракт взяла на себя "Исламское государство".
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