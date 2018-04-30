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В Британии назначили нового главу МВД после скандала с мигрантами

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила нового министра внутренних дел после отставки Эмбер Радд в связи со скандалом с мигрантами

Как сообщает Bloomberg, новым главой министерства станет Саджид Джавид.

Он является бывшим управляющим директором Deutsche Bank AG, а также занимал должность министра по делам общин и местного самоуправления.

Он не поддерживал выход Британии из Евросоюза на референдуме 2016 года, хотя, как и многие консерваторы, он описывает себя как евроскептик.

Как сообщалось, министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд ушла в отставку на фоне заявлений о том, что ввела в заблуждение парламент относительно ее знания о наличии в правительстве показателей норм депортации нелегальных мигрантов.

На Эмбер Радд давили в связи со скандалом вокруг иммигрантов так называемого поколения Виндраш, которые прожили в Британии более полувека. Это иммигранты из Карибского бассейна, первый корабль с которыми прибыл в Лондон 22 июня 1948 года. Их пригласили в Британию, чтобы восполнить нехватку рабочей силы в стране.

Скандал возник после того, как стало известно, что некоторых переселенцев из стран-членов Британского Содружества, которые приехали в Соединенное Королевство в период с конца 1940-х до 1970-х годов, а также их родственников, объявили нелегальными иммигрантами.

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