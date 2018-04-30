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Украинцы наконец возвращаются из Египта

Украинские туристы, которые не могли вылететь из Египта, возвращаются на Родину

Об этом сообщил в Twitter начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Украинцы, задержавшиеся в Шарм-эль-Шейхе, возвращаются на Родину. Ситуация на контроле МИД", - написал он.

  • Как сообщалось, украинские туристы с 27 апреля не могли вылететь из Шарм-эль-Шейха в Украину. Среди более 200 человек около 40 - дети.
  • В субботу вечером часть украинских туристов, которые не смогли вылететь из Египта в пятницу, вылетел из аэропорта в Шарм-эль-Шейхе во Львов и в Киев.
  • В воскресенье начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявил, что, по сообщению туроператора, украинские туристы не могут вылететь из Египта из-за отсутствия самолетов, вылет планируется на 30 апреля.
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