Украинцы наконец возвращаются из Египта
30 апреля, 2018, 10:16
Украинские туристы, которые не могли вылететь из Египта, возвращаются на Родину
Об этом сообщил в Twitter начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
Українці, що затрималися в Шарм-ель-Шейху, повертаються на Батьківщину. Ситуація на контролі @MFA_Ukraine pic.twitter.com/9YW0zg7zms— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 30 апреля 2018 г.
"Украинцы, задержавшиеся в Шарм-эль-Шейхе, возвращаются на Родину. Ситуация на контроле МИД", - написал он.
- Как сообщалось, украинские туристы с 27 апреля не могли вылететь из Шарм-эль-Шейха в Украину. Среди более 200 человек около 40 - дети.
- В субботу вечером часть украинских туристов, которые не смогли вылететь из Египта в пятницу, вылетел из аэропорта в Шарм-эль-Шейхе во Львов и в Киев.
- В воскресенье начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявил, что, по сообщению туроператора, украинские туристы не могут вылететь из Египта из-за отсутствия самолетов, вылет планируется на 30 апреля.
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