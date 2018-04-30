Тысячи полтавчан пришли посмотреть на гуцульский праздник
30 апреля, 2018, 14:48
Тысячи жителей Полтавы пришли посмотреть на День Гуцульской культуры - театрализованный аутентичный художественный праздник, в котором принимают участие творческие коллективы, мастера декоративно-прикладного искусства из столицы Гуцульщины – пос. Верховины Ивано-Франковской области
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В город приехало более 200 представителей Верховинщины. Сейчас на Театральной площади города проходит большой концерт с традиционными песнями и танцами гуцулов, рядом - происходит ярмарка с образцами карпатских ремесел.
- Напомним, в Полтаве стартовал День Гуцульской культуры.
- Территориальные общины Верховины и Полтавской области договорились о сотрудничестве.
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