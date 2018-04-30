 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Тысячи полтавчан пришли посмотреть на гуцульский праздник

Тысячи жителей Полтавы пришли посмотреть на День Гуцульской культуры - театрализованный аутентичный художественный праздник, в котором принимают участие творческие коллективы, мастера декоративно-прикладного искусства из столицы Гуцульщины – пос. Верховины Ивано-Франковской области

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В город приехало более 200 представителей Верховинщины. Сейчас на Театральной площади города проходит большой концерт с традиционными песнями и танцами гуцулов, рядом - происходит ярмарка с образцами карпатских ремесел.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 апреля, 2018 понедельник

29 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

30 апреля, 2018 понедельник

29 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать