Тысячи полтавчан пришли посмотреть на гуцульский праздник

30 апреля, 2018, 14:48

Тысячи жителей Полтавы пришли посмотреть на День Гуцульской культуры - театрализованный аутентичный художественный праздник, в котором принимают участие творческие коллективы, мастера декоративно-прикладного искусства из столицы Гуцульщины – пос. Верховины Ивано-Франковской области