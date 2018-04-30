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Территориальные общины Верховины и Полтавской области договорились о сотрудничестве

В рамках Дня Гуцульской культуры в Полтаве было подписано Соглашение о взаимном сотрудничестве в развитии территориальных общин Верховины ИФ области и Полтавской области

Подписывали голова Верховинского района Иван Шкиндюк и голова Полтавской областной государственной администрации Валерий Головко.

  • Напомним, в городе Полтаве длится День Гуцульской культуры – театрализованный аутентичный художественный праздник, в котором принимают участие творческие коллективы, мастера декоративно-прикладного искусства из столицы Гуцульщины – пос. Верховины Ивано-Франковской области.
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