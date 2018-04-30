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Сутки на фронте: 47 обстрелов, боевики применили артиллерию, есть раненые

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска осуществили 47 обстрелов позиций украинских защитников. Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения, еще один получил боевую травму

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на луганском направлении из запрещенной Минскими соглашениями 122-мм артиллерии противник вел огонь по укреплениям ВСУ вблизи Причепилівки, а из 82-мм минометов – в районе Новозвановки.

Помимо этого минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и зенитную установку агрессор применил по оборонцях Новгородского, а стрелковое оружие – дважды по защитникам Станицы Луганской.

На донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Авдеевки и Шахты "Бутовка".

Также с различных видов пехотного вооружения – гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по опорным пунктам ВСУ вблизи Водяного, Марьинки, Красногоровки, Павлополя, Опытного, Каменки, Широкиного, Песков, Невельского и Лебединского.

В районе Водяного агрессор применил противотанковый ракетный комплекс.

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