Сутки на фронте: 47 обстрелов, боевики применили артиллерию, есть раненые
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
В частности, на луганском направлении из запрещенной Минскими соглашениями 122-мм артиллерии противник вел огонь по укреплениям ВСУ вблизи Причепилівки, а из 82-мм минометов – в районе Новозвановки.
Помимо этого минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и зенитную установку агрессор применил по оборонцях Новгородского, а стрелковое оружие – дважды по защитникам Станицы Луганской.
На донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Авдеевки и Шахты "Бутовка".
Также с различных видов пехотного вооружения – гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по опорным пунктам ВСУ вблизи Водяного, Марьинки, Красногоровки, Павлополя, Опытного, Каменки, Широкиного, Песков, Невельского и Лебединского.
В районе Водяного агрессор применил противотанковый ракетный комплекс.
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