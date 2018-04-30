Стало известно, сколько российских наемников от начала года Нацполиция задержала на Донетчине

30 апреля, 2018, 15:51

Национальная полиция за четыре месяца текущего года привлекла к ответственности 100 российских наемников на Донбассе

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины на своей официальной странице в сети Twitter в понедельник, 30 апреля 2018 года.

Как уточняет Департамент коммуникации Нацполиции, среди задержанных - жители Славянска, Константиновки, Лимана и Доброполье возрасте от 22 до 52 лет.

Большинство из задержанных дежурили на блокпостах террористов, незаконно досматривали транспорт граждан и осуществляли фильтрацию.