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Стало известно, сколько российских наемников от начала года Нацполиция задержала на Донетчине

Национальная полиция за четыре месяца текущего года привлекла к ответственности 100 российских наемников на Донбассе

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины на своей официальной странице в сети Twitter в понедельник, 30 апреля 2018 года.

Как уточняет Департамент коммуникации Нацполиции, среди задержанных - жители Славянска, Константиновки, Лимана и Доброполье возрасте от 22 до 52 лет.

Большинство из задержанных дежурили на блокпостах террористов, незаконно досматривали транспорт граждан и осуществляли фильтрацию.

 

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