СБУ назвала количество своих сотрудников, погибших за 4 года АТО

30 апреля, 2018, 22:33

За время проведения антитеррористической операции погибли 24 сотрудника Службы безопасности Украины

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины.

"За 4 года антитеррористической операции Служба безопасности Украины потеряла 24 своих сотрудников, но предотвратила десяткам террористических актов против мирного населения, приобрела опыт успешного противодействия разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб", - отмечается в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что за счет жизни этих оперативников были собраны "неопровержимые доказательства для международного сообщества относительно военной агрессии России на территории Украины".