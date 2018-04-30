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СБУ назвала количество своих сотрудников, погибших за 4 года АТО

За время проведения антитеррористической операции погибли 24 сотрудника Службы безопасности Украины

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины.

"За 4 года антитеррористической операции Служба безопасности Украины потеряла 24 своих сотрудников, но предотвратила десяткам террористических актов против мирного населения, приобрела опыт успешного противодействия разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб", - отмечается в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что за счет жизни этих оперативников были собраны "неопровержимые доказательства для международного сообщества относительно военной агрессии России на территории Украины".

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