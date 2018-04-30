С мая в Украине откроется фан-зона Евровидения-2018
Об этом сообщает оргкомитет мероприятия.
В событии примут участие:
Мария Криштина Серпа ди Алмейда, чрезвычайный и полномочный посол Португалии в Украине;
Александра Кольцова, членкиня правления ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины";
Тимур Мирошниченко, ведущий Евровидения-2017;
Vilna, финалистка национального отбора на Евровидение-2018.
Фан-зона Евровидение-2018 будет работать с 3 по 16 мая (с 10:00 до 20:00).
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В течение двух недель фанатов ждут: выставка костюмов и наград артистов - награда победительницы Евровидения Русланы, платья Алеши, Златы Огневич, Гайтаны и Vilna, необычные костюмы группы O.Torvald и других певцов; встречи со звездами украинского шоу-бизнеса и автограф-сессии; тематические лекции от экспертов шоу-бизнеса; караоке и интерактивные зоны со стендами, где посетители смогут узнать больше об участниках Евровидения, интересные факты и историю конкурса.
"Большой экран для трансляции прямых эфиров полуфиналов и финала песенного конкурса позволит болеть за любимых исполнителей в большом кругу друзей и почувствовать атмосферу песенного праздника", - отмечается в сообщении.
Вход свободный.
- В этом году Украина будет бороться за участие в финале Евровидения во втором полуфинале конкурса.
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