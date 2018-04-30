Раскол в УПЦ МП. На Подолье и Киевщине священники отказываются заполнять бланки против поместной церкви, а на Херсонщине их жгут

30 апреля, 2018, 21:34

В Каменец-Подольской епархии УПЦ МП и частично в Киевской священнослужители отказываются заполнять бланки под обращением к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой не создавать на основе "раскольнических организаций" Украинскую автокефальную церковь

Об этом в Facebook написала киевская журналистка и координатор группы "За единую поместную церковь" Ярослава Мищенко, более известная под творческим псевдо "Лана Самохвалова".

"Я благодарна священникам и благочинным Каменец-Подольской епархии, частично - Киевской за то, что они отказались от позора - централизованного заполнения “писем-ябед” Святейшему Варфоломею, уговаривая Его не “давать раскольникам” признание. Очень интересно, что там происходит на Волыни", - отметила она.

По мнению Мищенко, такие религиозные деятели вскоре станут теми, кто присоединится к созданию обновленной украинской православной церкви. "Дорогие отцы, я отдаю вам должное: я понимаю, как вы уязвимы, понимаю, что вам потребовалась вся ваша смелость. Не жалейте об этом. И, не хочу подогревать ваше самолюбие (но не удержусь): в истории создания этой Церкви ваши имена никогда не будут покрыты позором, потому что вы будете ее сотворцами. Вы будете среди тех, кто вывел наш народ из московской юрисдикции и избавил их от страшного внутреннего диссонанса", - добавила журналистка.

Мищенко также рассказала, как отреагировали на инициативу церковного руководства УПЦ МП на Херсонщине.

"И положительная новость. Видите пепел на рисунке? Это горела кипа бланков на одной Херсонской парафии УПЦ МП. Сразу после литургии священник показал бланки писем и весь приход единодушно решила сжечь эти бланки", - сообщила координатор группы "За единую поместную церковь".