"Берем тайм-аут". Пашинян призвал приостановить протесты в Армении

30 апреля, 2018, 08:14

Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников не проводить акции протеста до вечера понедельника

Об этом пишет DW.com.

Вероятный новый премьер-министр Армении Пашинян заявил, что не исключает проведения внеочередных парламентских выборов. По его словам, выборы могут пройти в течение двух месяцев.

Пашинян призвал своих сторонников не проводить акции протеста до вечера понедельника.

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По заявлению политика, 30 апреля он встретится с представителями всех парламентских фракций.

"Я не смогу спокойно работать, если будут продолжаться акции гражданского неповиновения. Завтра берем тайм-аут", - заявил Пашинян.

При этом он подчеркнул, что будет обсуждать предоставление всем равных стартовых возможностей в предвыборной борьбе.