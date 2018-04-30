"Берем тайм-аут". Пашинян призвал приостановить протесты в Армении
Об этом пишет DW.com.
Вероятный новый премьер-министр Армении Пашинян заявил, что не исключает проведения внеочередных парламентских выборов. По его словам, выборы могут пройти в течение двух месяцев.
Пашинян призвал своих сторонников не проводить акции протеста до вечера понедельника.
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По заявлению политика, 30 апреля он встретится с представителями всех парламентских фракций.
"Я не смогу спокойно работать, если будут продолжаться акции гражданского неповиновения. Завтра берем тайм-аут", - заявил Пашинян.
При этом он подчеркнул, что будет обсуждать предоставление всем равных стартовых возможностей в предвыборной борьбе.
- На 1 мая запланировано парламентское голосование по выборам премьер-министра Армении. Пашинян остается единственным кандидатом. Три фракции уже объявили о поддержке его кандидатуры.
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