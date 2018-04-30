Путин подставил своих олигархов и они готовят ему месть, - Пионтковский

30 апреля, 2018, 17:10

Неизменный президент России Владимир Путин нарушил условия договора с олигарахатом, из-за чего у него сейчас начнутся дополнительные неприятности

Об этом заявил независимый российский политолог Андрей Пионтковский в эфире программы "Студия Запад" с Антином Борковським на телеканале Еспресо.TV.

"Нарушен социальный контракт между окружением Путина и "паханом", который заключался в том, что они (олигархи, - ред.) абсолютно лояльны, абсолютно верны "крестному отцу", но тот выполняет свои функции - обеспечивает безопасность их активов за рубежом. Потому что все их основные активы, как мы уже определили это $1,5 трлн, они за границей. А какой же это, извините, "пахан", какой же это гарант безопасности, если их (активы, - ред.) начинают замораживать по критерию "приближенности к Путину"? ...Это цитата из (американского, - ред.) закона о санкциях: "приближенные к Путину", - отметил эксперт.

Последствия апрельского усиления санкций Пионтковский назвал "взрывом внутри правящей верхушки".

"Странно, что американцы 10 лет не могли до этого додуматься", - подчеркнул он.