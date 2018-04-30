 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Путин подставил своих олигархов и они готовят ему месть, - Пионтковский

Неизменный президент России Владимир Путин нарушил условия договора с олигарахатом, из-за чего у него сейчас начнутся дополнительные неприятности

Об этом заявил независимый российский политолог Андрей Пионтковский в эфире программы "Студия Запад" с Антином Борковським на телеканале Еспресо.TV.

"Нарушен социальный контракт между окружением Путина и "паханом", который заключался в том, что они (олигархи, - ред.) абсолютно лояльны, абсолютно верны "крестному отцу", но тот выполняет свои функции - обеспечивает безопасность их активов за рубежом. Потому что все их основные активы, как мы уже определили это $1,5 трлн, они за границей. А какой же это, извините, "пахан", какой же это гарант безопасности, если их (активы, - ред.) начинают замораживать по критерию "приближенности к Путину"? ...Это цитата из (американского, - ред.) закона о санкциях: "приближенные к Путину", - отметил эксперт.

Последствия апрельского усиления санкций Пионтковский назвал "взрывом внутри правящей верхушки".

"Странно, что американцы 10 лет не могли до этого додуматься", - подчеркнул он.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

30 апреля, 2018 понедельник

29 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать