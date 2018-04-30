Председатель Верховинского райсовета рассказал, как в Полтаве проходит День Гуцульской культуры

30 апреля, 2018, 17:51

В понедельник, 30 апреля 2018 года, полтавчане смогли увидеть гуцульскую свадьбу, а также ознакомиться с музыкальным искусством горцев

Об этом он заявил на Еспресо.TV.

"Сегодня Полтавщина радуется, потому что сегодня Восток, Запад и Центральная Украина вместе. Сегодня у нас в Полтаве проходит День Гуцульской культуры - это большой праздник, который объединяет нацию, который объединяет народ. Чтобы Украина была единой. И сегодня нам приятно то, как нас встречают в Полтаве, где мы презентуем гуцульские танцы, гуцульское искусство, гуцульскую песню", - отметил он.

По словам Шкиндюка, полтавчане, в частности, смогли увидеть настоящую автентичную свадьбу, "где молодой и молодая угощали гостей "золотым корнем", калачом. Также был гуцульский сыр и гуцульские забавы.

Также он остановился на содержании партнерского соглашения, подписанного им сегодня с председателем Полтавской областной государственной администрации Валерием Головко:

"Это сотрудничество в культурной и туристической отраслях, которое предоставит возможность приезжать нашим ивано-франковцам, верховинцам в Полтаву, а полтавчанам - приезжать в Верховину, в Ивано-Франковской области. Это будет такой мостик дружбы".

По словам председателя Верховинского райсовета, первая делегация из Полтавы прибудет в Карпаты в конце июня - начале июля месяца.