Найем рассказал, кто его избил
По его словам, началось все с того, что его попытались подрезать на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Крещатик в Киеве, передает Радио Свобода.
"Я такого не люблю. Особенно мажоров и машины сопровождения. Если подрезают, ведут себя по-хамски и с гонором, не уступаю принципиально. В общем, перегородил дорогу. Началась перепалка. Вызвал 102. Водитель и пассажир "кубика" поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, четыре-пять человек. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой? Дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно. Догнать не получилось. Теперь в больнице", - рассказал Найем.
Он попросил "не создавать ажиотаж", подчеркнув, что случившееся не касается его депутатских полномочий.
- Напомним, вечером в понедельник, 30 апреля 2018 года, во время ссоры между участниками дорожного движения в центре столицы произошло нападение на народного депутата Мустафу Найема. Нацполиция задержала нападавшего.
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