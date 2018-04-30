Найем рассказал, кто его избил

30 апреля, 2018, 20:11

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем заявляет, что нападение на него совершила охрана одной из VIP-персон

По его словам, началось все с того, что его попытались подрезать на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Крещатик в Киеве, передает Радио Свобода.

"Я такого не люблю. Особенно мажоров и машины сопровождения. Если подрезают, ведут себя по-хамски и с гонором, не уступаю принципиально. В общем, перегородил дорогу. Началась перепалка. Вызвал 102. Водитель и пассажир "кубика" поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, четыре-пять человек. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой? Дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно. Догнать не получилось. Теперь в больнице", - рассказал Найем.

Он попросил "не создавать ажиотаж", подчеркнув, что случившееся не касается его депутатских полномочий.