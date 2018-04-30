Навальному запретили протестный марш "Он вам не царь"
Об этом передает "Интерфакс".
"С целью недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий прокуратурой Центрального административного округа Москвы организатору публичного мероприятия Любви Соболь и Алексею Навальному, призывающему к участию в марше, направлены предостережение", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.
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В ведомстве отметили, что в интернете "активно распространяются сообщения, призывающие к участию 5 мая 2018 в массовом публичном мероприятии - марше по Тверской улицей".
"Правительством Москвы проведение акции на Тверской улице не согласовано, организатору были предложены альтернативные места проведения мероприятия, которые им не приняты", - наголосивлы в прокуратуре.
- 5 мая один из лидеров российской оппозиции Навальный собирается выйти по всей стране на протестную акцию "Он вам не царь" против де-факто пожизненного президентского правления Владимира Путина.
- Инаугурация, или как говорят в оппозиции "воцарение" Путина, состоится 7 мая в Кремле.
- При этом, как заявил на телеканале Еспресо.TV независимый российский политолог Андрей Пионтковский, Путин нарушил условия договора с олигархатом, из-за чего у него сейчас начнутся серьезные неприятности.
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