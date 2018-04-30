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Навальному запретили протестный марш "Он вам не царь"

Прокуратура предупреждает о "негативных последствиях" проведения несанкционированной оппозиционной акции, намеченной на субботу, 5 мая 2018 года, в Москве

Об этом передает "Интерфакс".

"С целью недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий прокуратурой Центрального административного округа Москвы организатору публичного мероприятия Любви Соболь и Алексею Навальному, призывающему к участию в марше, направлены предостережение", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

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В ведомстве отметили, что в интернете "активно распространяются сообщения, призывающие к участию 5 мая 2018 в массовом публичном мероприятии - марше по Тверской улицей".

"Правительством Москвы проведение акции на Тверской улице не согласовано, организатору были предложены альтернативные места проведения мероприятия, которые им не приняты", - наголосивлы в прокуратуре.

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