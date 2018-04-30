На Трухановом острове в Киеве обнаружен схрон с оружием и боеприпасами: глушитель к автомату, килограмм тротила, 4 гранаты, 10 зарядов к гранатомету и 1,5 тыс. патронов
Об этом в Facebook сообщил народный депутат от Радикальной партии, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Игорь Мосийчук.
Политик перечислил обнаруженные опасные предметы:
"Под водой, плотно завернутые в полиэтилен, были составлены не много, не мало:
- магазин к автомату Калашникова - 5 шт
- самодельный глушитель к автомату Калашникова - 1 шт
- тротил 5 пакетов по 200 гр каждый
- выстрел гранатометний ВОГ-25 - 10 шт
- гранаты Ф1 - 2 шт
- РГД5 - 2 шт
- запал - 4 шт
Кроме этого патроны:
- калибра 5.45 - 971 шт
- калибра 7,62х39 - 212 шт
калибра 7,62х54 - 302 шт
калибра 5.6 - 100 шт
- калибра 9 - 12 шт".
По словам Мосийчука, тайник была случайно обнаружен киевлянином, который с металлоискателем прочесывал берег в поисках утерянных украшений.
Согласно приведенным данным, тайник был оборудован недавно:
"Спрятано в воде, а учитывая разлив Днепра, то спрятано не давно и не на долго".
На место сразу была вызвана патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
По мнению депутата, чтобы предупредить подобные случаи следует на официальном уровне внедрить программу противодействия террористической угрозе.
"Этот случай - очередное подтверждение того, что на вроде бы мирной территории, также идет война. Страшно представить, сколько смертей и горя могло бы быть. Сколько еще таких тайников по всей стране, и для чего эти боевые запасы - остается только догадываться. Возможно вчера благодаря счастливой случайности, гражданской бдительности и работе правоохранителей удалось предотвратить страшный теракт или ряда заказных убийств. Однако для того, чтобы обезопасить украинцев нужна постоянная, системная работа: внедрение государственной программы противодействия террористической угрозе. Время наконец разворачивать активную работу в этом направлении. Промедление обходится слишком дорого", - подчеркнул нардеп.
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