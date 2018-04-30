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На свадьбе в Одесской области отравились 20 человек

20 человек отравились на свадьбе в селе Нерубайское Одесской области, среди них - 5-летний ребенок

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Всех госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции.

"Заболевшие связывают свое заболевание с употреблением блюд, приготовленных в ресторане "Изольда" села Нерубайское Беляевского района Одесской области... Кроме блюд, которые были приготовлены в ресторане, заболевшие употребляли торт домашнего приготовления. После празднования остатки еды заказчики забрали домой", - рассказали в Госпродпотребслужбе.

По данным ведомства, всего на свадьбу пригласили 84 человека.

В Госпродпотребслужбе отметили, что получили сообщение об отравлении утром 29 апреля.

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