На свадьбе в Одесской области отравились 20 человек
30 апреля, 2018, 19:08
20 человек отравились на свадьбе в селе Нерубайское Одесской области, среди них - 5-летний ребенок
Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.
Всех госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции.
"Заболевшие связывают свое заболевание с употреблением блюд, приготовленных в ресторане "Изольда" села Нерубайское Беляевского района Одесской области... Кроме блюд, которые были приготовлены в ресторане, заболевшие употребляли торт домашнего приготовления. После празднования остатки еды заказчики забрали домой", - рассказали в Госпродпотребслужбе.
По данным ведомства, всего на свадьбу пригласили 84 человека.
В Госпродпотребслужбе отметили, что получили сообщение об отравлении утром 29 апреля.
Читайте также
-
24 апреля, 2018 "Ливерпуль" - "Рома". Все о полуфинале Лиги чемпионов
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
Читайте также
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть