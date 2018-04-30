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На Ривненщине 6-летнего мальчика подстрелили из автомата Калашникова прямо во время игры на улице

На Ривненщине полицейские устанавливают обстоятельства нанесения ребенку огнестрельного ранения

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Ривненской области.

Сообщается, что карета скорой медицинской помощи 28 апреля около 22 часов в больницу доставила 6-летнего жителя села Шпанов Ривненского района. После прохождения рентгена медики обнаружили у него инородное тело, похожее на пулю.

Работникам следственно-оперативной группы родители рассказали, что около 19 часов ребенок играл на улице возле дома, когда почувствовала резкую боль в области лопатки.

"По предварительному осмотру пули полицейские установили, что ее калибр составляет 7,62 мм, а выстрел, предположительно, был произведен из автомата Калашникова. Пулю следователи изъяли и направили на экспертизу", - говорится в сообщении.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению. Согласно санкции статьи злоумышленнику грозит наказание в виде общественных работ до 200 часов, или исправительных работ сроком до двух лет, или ограничение свободы сроком до двух лет.

По словам врачей, мальчик был сразу прооперирован. Сейчас ребенка перевели в травматологическое отделение медучреждения, его жизни ничего не угрожает. Следственные действия продолжаются.

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