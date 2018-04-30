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На Бессарабской площади в Киеве избили нардепа. Полиция задержала нападавшего

Вечером в понедельник, 30 апреля 2018 года, во время ссоры между участниками дорожного движения в центре столицы произошло нападение на известного украинского журналиста, действующего народного депутата Мустафу Найема

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По словам свидетелей, возле Бессарабского рынка произошел конфликт между двумя мужчинами, участниками дорожного движения. Во время конфликта произошла драка, как следствие, одного участников драки забрала скорая.

Выяснилось, что в "скорой" был Найем.

Он в сознании.

На место прибыла следственно-оперативная группа, которая забрала нападавшего.

 

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