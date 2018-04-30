Кремль намеренно раскручивает Telegram и создает имидж Дурову, - Портников

30 апреля, 2018, 22:12

За якобы запретом Telegram кроется коварный план российского руководства и спецслужб по популяризации этого средства получения отредактированных новостей среди аудитории в разных странах мира

Об этом заявил известный украинский общественный деятель и публицист, телеведущий Виталий Портников.

"Сейчас Россия готовит новое оружие, которое будет сильнее Facebook. Это каналы Telegram", - отметил он.

И в пользу этого вывода, по мнению журналиста, свидетельствуют несколько важных обстоятельств.

Прежде всего, это особа разработчика:

"Telegram запрещают в России, но его не могут запретить. Основатель этого сервиса - это бывший основатель русской кальки с Facebook Павел Дуров, который создал "ВКонтакте". А "ВКонтакте" - один из сильнейших источников российской пропаганды в мире. И там гораздо больше манипуляций, чем в Facebook, поэтому там все с самого начала контролировалось Москвой.

А теперь создается имидж Дурова, как человека, которого запрещает Москва. Имидж Telegram'а как оппозиционного сервиса".

Однако, главной угрозой является то, каким именно образом в Telegram распространяется политический контент.

"Если вы посмотрите на каналы Telegram, из которых огромное количество мыслящих людей сейчас начинают читать новости, то там большинство новостей очень интеллигентно проработаны так, как это нужно российской пропаганде. То есть, по-сути Telegram - это реальное орудие российской пропаганды", - пояснил Портников.

Причем, по словам Портникова, подобные особенности имеют не только русскоязычные каналы.

"Например, если канал посвящен амеркианской политике, он может бороться с крупнейшими интернет-сервисами, такими как Politico или New York Times. Только потому, что вам легче читать в Telegram'е, чем на сайте в интернете", - добавил Портников.