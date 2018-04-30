К украинцам на Донбассе присоединился британский военный

30 апреля, 2018, 09:28

Британский военный Джон Хардинг присоединился к Грузинскому легиону, воюющему на Донбассе на стороне Украины

Об этом пишет BBC.

55-летний Хардинг приехал в Украину в феврале. До этого он пошел воевать добровольцем против Исламского государства в Сирии на стороне курдских повстанцев.

Когда он вылетал в Украину, его допросили сотрудники британского Хоум-офиса, ответственного за миграционный контроль. Этот департамент не советует британцам принимать участие в войнах за рубежом на любой стороне.

"Я приехал не для того, чтобы убивать. Здесь я медик, поэтому этот мотив меня точно не касается", - говорит Хардинг, который называет себя борцом за свободу.

По его словам, в Грузинском легионе на украинской стороне воюют шестеро британцев. 70% военных в легионе, созданном в 2014 году, - грузины, остальные - военные из Германии, США, Австралии, Греции, Азербайджана, Молдовы, Армении и Израиля.

В октябре 2015 года Верховная Рада приняла законопроект, разрешающий иностранцам проходить военную службу в рядах Вооруженных сил Украины. После этого Грузинский национальный легион вошел в состав 25 мотопехотного батальона Киевская Русь ВСУ.