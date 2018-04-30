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Глава МВД Британии ушла в отставку на фоне скандала с мигрантами

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд ушла в отставку на фоне заявлений о том, что ввела в заблуждение парламент относительно ее знания о наличии в правительстве показателей норм депортации нелегальных мигрантов

Об этом сообщает BBC.

На Эмбер Радд давили в связи со скандалом вокруг иммигрантов так называемого поколения Виндраш, которые прожили в Британии более полувека. Это иммигранты из Карибского бассейна, первый корабль с которыми прибыл в Лондон 22 июня 1948 года. Их пригласили в Британию, чтобы восполнить нехватку рабочей силы в стране.

Скандал возник после того, как стало известно, что некоторых переселенцев из стран-членов Британского Содружества, которые приехали в Соединенное Королевство в период с конца 1940-х до 1970-х годов, а также их родственников, объявили нелегальными иммигрантами.

Министра критиковали за то, что подконтрольное ей ведомство установило целевые показатели на депортацию иммигрантов поколения Виндраш, и что Радд было об этом известно.

В воскресенье газета Guardian опубликовала копию письма Эмбер Радд Терезе Мэй   прошлого года, в котором министр внутренних дел ставит "амбициозную, но достижимую" цель депортировать в ближайшие несколько лет еще 10% нелегальных мигрантов.

Как сообщили на Даунинг-стрит, премьер-министр Британии Тереза Мэй уже принял отставку г-жи Радд. Имя преемника Радд на главе МВД станет известно в понедельник утром.

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