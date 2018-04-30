Глава МВД Британии ушла в отставку на фоне скандала с мигрантами
Об этом сообщает BBC.
На Эмбер Радд давили в связи со скандалом вокруг иммигрантов так называемого поколения Виндраш, которые прожили в Британии более полувека. Это иммигранты из Карибского бассейна, первый корабль с которыми прибыл в Лондон 22 июня 1948 года. Их пригласили в Британию, чтобы восполнить нехватку рабочей силы в стране.
Скандал возник после того, как стало известно, что некоторых переселенцев из стран-членов Британского Содружества, которые приехали в Соединенное Королевство в период с конца 1940-х до 1970-х годов, а также их родственников, объявили нелегальными иммигрантами.
Министра критиковали за то, что подконтрольное ей ведомство установило целевые показатели на депортацию иммигрантов поколения Виндраш, и что Радд было об этом известно.
В воскресенье газета Guardian опубликовала копию письма Эмбер Радд Терезе Мэй прошлого года, в котором министр внутренних дел ставит "амбициозную, но достижимую" цель депортировать в ближайшие несколько лет еще 10% нелегальных мигрантов.
Как сообщили на Даунинг-стрит, премьер-министр Британии Тереза Мэй уже принял отставку г-жи Радд. Имя преемника Радд на главе МВД станет известно в понедельник утром.
Читайте также
-
24 апреля, 2018 "Ливерпуль" - "Рома". Все о полуфинале Лиги чемпионов
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
Читайте также
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть