ЕКА выпустило самую масштабную звездную карту в истории

30 апреля, 2018, 11:58

Европейское космическое агентство выложило в свободный доступ второй релиз своей программы Gaia - самой масштабной звездной карты за всю историю человечества

Об этом сообщает AIN.UA.

В этой базе содержатся данные о расположении и яркость 1,7 млрд звезд галактики Млечный путь и прилегающих галактик.

В ней также есть данные о расстоянии, паралакси, движение и цвет 1,3 млрд звезд, базирующихся на 22 месяцах наблюдений - с июля 2014 по май 2016 года.

Есть несколько способов изучать эту подборку данных. Программа Gaia Sky 2.0.0 является 3D-визуализацией ночного неба и работает на компьютерах на Windows, Linux и Mac OS.

Есть ее версия для виртуальной реальности - Gaia Sky VR, которая работает на нескольких шлемах виртуальной реальности. Есть и отдельное приложение GaiaVR, которое работает на оборудовании HTC Vive. Ссылки на все эти программы есть в официальном релизе агентства.

Одна из визуализаций, построенная на данных Gaia - 360-градусная панорама Млечного пути.

Проект Gaia был запущен в декабре 2013 года. ЕКА планирует продлить срок его действия минимум на пять лет. Первый набор данных, который базируется на одному году наблюдений, была опубликована в 2016 году, в нем содержались данные о 2 млн звезд.