Двое братьев из Украины утонули во время вечеринки в Польше

30 апреля, 2018, 16:09

В канале в городе Полице, на северо-западе Польши, утонули двое молодых людей - граждан Украины

Вероятной причиной трагедии называют не несчастный случай, а неосторожность мужчин, сообщает Польское радио.

По информации журналистов, на берегу канала проходила вечеринка. Мужчины, чьи тела выловили водолазы, были в одном белье. Это может свидетельствовать о том, что они не упали в воду случайно. Полиция на месте допросила других участников вечеринки.

Сообщение о том, что двое мужчин упали в воду и им нужна помощь, спасатели получили вечером в субботу, 28 апреля 2018 года. Через полтора часа водолазы нашли тела мужчин, двух братьев из Украины, на дне канала.