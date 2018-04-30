Двое братьев из Украины утонули во время вечеринки в Польше
30 апреля, 2018, 16:09
В канале в городе Полице, на северо-западе Польши, утонули двое молодых людей - граждан Украины
Вероятной причиной трагедии называют не несчастный случай, а неосторожность мужчин, сообщает Польское радио.
По информации журналистов, на берегу канала проходила вечеринка. Мужчины, чьи тела выловили водолазы, были в одном белье. Это может свидетельствовать о том, что они не упали в воду случайно. Полиция на месте допросила других участников вечеринки.
Сообщение о том, что двое мужчин упали в воду и им нужна помощь, спасатели получили вечером в субботу, 28 апреля 2018 года. Через полтора часа водолазы нашли тела мужчин, двух братьев из Украины, на дне канала.
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