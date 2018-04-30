День Гуцульской культуры в Полтаве посодействует внутреннему туризму и подъему экономики Карпат, - Княжицкий

30 апреля, 2018, 20:32

Участие более 200 представителей фольклорных коллективов и народных мастеров из Верховинского района Ивано-Франковской области в Дне Гуцульской культуры, состоявшемся в понедельник, 30 апреля 2018 года, на Театральной площади Полтавы, является очень важным как с культурной, так и с экономической точки зрения

Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности, народный депутат Николай Княжицкий в эфире Еспресо.TV.

"Сегодня в Полтаве действительно праздник. Потому что впервые такое большое количество гуцулов привезли сюда свое настроение, свои песни, свою музыку. Сюда, в Полтаву - в духовную столицу Украины.

Мы привыкли, что нашу Украину всегда делили. То, что мы пытаемся сделать, - это объединить Украину, и рассказать полтавчанам, рассказать в центре Украины, что есть прекрасный, волшебный гуцульский край. Есть фантастические горы, реки, природа, а главное люди, которых стоит посетить, куда нужно приехать", - пояснил политик.

По словам Княжицкого, интерес полтавчан и жителей других регионов к Гуцульщине будет способствовать экономическому оживлению края:

"Внутренний туризм имеет такой огромный потенциал для развития Украины, который мы сами даже не можем оценить".

Также он отметил важность подписанного сегодня соглашения о сотрудничестве Верховинского района и Полтавской области, которое "поможет людям, живущим в тяжелых условиях на Верховинщине", не просто экономически выживать, а презентовать свою культуру на Полтавщине, "очень активно, очень серьезно развивается с экономической точки зрения".

Кроме того, депутат пригласил всех желающих посетить большой фестиваль, который начнется 23 июня в Верховине.