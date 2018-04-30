Британия, Франция и Германия заговорили о новом ядерном соглашении с Ираном
Об этом передает Reuters.
Глава британськгоо правительства Тереза Мэй провела телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которой они договорились, что соглашение должно быть расширено на другие сферы, и в частности касаться баллистических ракет. Условия должны быть пересмотрены, когда соглашение закончит свое действие, считают лидеры.
"Они полны решимости продолжать тесное сотрудничество с США по решению ряда проблем, которые создает Иран: в частности по вопросам, которые будет покрывать новое соглашение", - говорится в сообщении канцелярии Мэй.
Как известно, в 2015 году Иран согласился свернуть свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций. Президент США Дональд Трамп пригрозил отказаться от продления срока действия ядерного пакта.
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