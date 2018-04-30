Балух голодает уже 43 день подряд

30 апреля, 2018, 19:47

Незаконно осужденный в захваченном россиянами украинском рима общественный активист Владимир Балух продолжает объявленную 43 дня назад голодовку и не собирается ее прекращать

Об этом рассказал 30 апреля заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передают Крым.Реалии.

"Голодовку он держит. До суда он ее точно не снимет. На прошлой неделе его пытались кормить, но он отказался. Он стойко держится", - сказал Чийгоз.

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Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта.