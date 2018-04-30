Балух голодает уже 43 день подряд
30 апреля, 2018, 19:47
Незаконно осужденный в захваченном россиянами украинском рима общественный активист Владимир Балух продолжает объявленную 43 дня назад голодовку и не собирается ее прекращать
Об этом рассказал 30 апреля заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передают Крым.Реалии.
"Голодовку он держит. До суда он ее точно не снимет. На прошлой неделе его пытались кормить, но он отказался. Он стойко держится", - сказал Чийгоз.
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Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта.
- Напомним, утром 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
- Во время судебного заседания 15 января Балух произнес свою последнюю речь. Во время нее он заявил, что дело против него - политическое преследование за его убеждения.
- 16 января Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).
- Наказание он отбывает на территории полуострова.
- 19 марта 2017 года Балух объявил бессрочную голодовку.
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