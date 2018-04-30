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АТО официально завершилась. Опубликован перечень населенных пунктов в зоне боевых действий

30 апреля завершается Антитеррористическая операция и вступает в силу распоряжение об особом порядке на Донбассе

Волонтер Роман Доник опубликовал в Facebook перечень населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, входящих в зону боевых действий согласно новых правил в связи с началом проведения Операции объединенных сил.

"Все другие населенные пункты к границам с Харьковской и Днепропетровской областей входят в "зону безопасности". Для них до отдельного распоряжения командующего операцией ОС ничего не меняется", - уточнил волонтер.

Ранее в Минобороны сообщали, что районом боевых действий считается район, охваченный боевыми действиями вдоль линии соприкосновения, где подразделения ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов выполняют боевые задачи по недопущению прорыва противника вглубь территории государства. Однако конкретные населенные пункты не назывались.

Основанием для допуска в район проведения операции Объединенных сил для лиц, которые не были привлечены к обеспечению нацбезопасности и обороны являются: проживание в районе лица или его ближайших родственников (при наличии соответствующих документов), размещение в районе проведения операции мест захоронения близких родственников или членов семьи, смерть близких родственников или членов семьи в районе проведения операции, наличие права собственности на объекты недвижимости в районе проведения операции.

А также необходимость участия в обеспечении национальных интересов Украины с целью мирного урегулирования конфликта, или по гуманитарным вопросам, необходимость выполнения дипломатических или консульских функций, в том числе в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина (исключительно по ходатайству или согласованию с МИД Украины) и др.

Сообщалось, что зоны безопасности, прилегающей к району боевых действий, считается: Виноградное, Курахово, Тростниковое, Рузаевка, Вовчеярівка, Белая гора, Новоайдар, Садики, Макаровка, Простяне, вдоль адмграницы Луганской и Харьковской областей, Ольговка, вдоль адмграницы Донецкой и Харьковской областей, Знаменовка, вдоль админграницы Донецкой и Днепропетровской областей, Комишеваха, вдоль админграницы Донецкой и Запорожской областей, Урзуф, вдоль морского побережья, Приморское.

В этой зоне по решению командующего Объединенных сил, могут создаваться райониобмеженого доступа и запрещенные для доступа районы.

Вместе с тем, пресс-центр штаба АТО сообщил в понедельник, что прекращает свою деятельность.

Кроме того, в воскресенье первый заместитель руководителя Антитеррористического центра при СБУ, руководитель Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей генерал-лейтенант Михаил Забродский обратился к личному составу сил АТО с благодарностью за работу.

"АТО заканчивается, но не заканчивается война на Востоке Украины. Убежден, что и в дальнейшем каждый из Вас будет безупречно и добросовестно выполнять свой конституционный долг по защите суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности нашей Родины", - отметил он.

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