Американские комплексы "Джавелин" уже в Украине

30 апреля, 2018, 17:29

Соединенные Штаты Америки подтвердили доставку американских противотанковых ракетных комплексов "Джевелин" (Javelin) в Украину

Об этом передает Радио Свобода со ссылкой на официальный ответ ведомства на свой информационный запрос.

"Они уже доставлены", - сообщил 30 апреля 2019 официальный представитель Государственного департамента США в ответе на запрос о передаче комплексов "Джевелин".

Справка

"Джавелин" (Javelin, рус. Копье) - американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ППРК), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтомоторных самолетов, заходящих на посадку.