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Американские комплексы "Джавелин" уже в Украине

Соединенные Штаты Америки подтвердили доставку американских противотанковых ракетных комплексов "Джевелин" (Javelin) в Украину

Об этом передает Радио Свобода со ссылкой на официальный ответ ведомства на свой информационный запрос.

"Они уже доставлены", - сообщил 30 апреля 2019 официальный представитель Государственного департамента США в ответе на запрос о передаче комплексов "Джевелин".

Справка

"Джавелин" (Javelin, рус. Копье) - американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ППРК), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтомоторных самолетов, заходящих на посадку.

  • Напомним, в конце 2017 года президент США Дональд Трамп (Республиканская партия) принял решение обеспечить Украину противотанковыми комплексами Javelin.
  • При этом американские политики обращались с соответствующей просьбой еще к его предшественнику - демократу Бараку Обамы - однако он воздержался от подобного решения.
  • Как пояснила в начале 2018 Посол США в Украине Мари Йованович, эти комплексы Украины получит бесплатно.
  • Вместе с тем, по мнению директора "Центра исследований армии, конверсии и разоружения" Валентина Бадрака, пока Украина нуждается не в противотанковых комплексах "Джавелин", а в противоракетных установках "Пэтриот".
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