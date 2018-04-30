Американские комплексы "Джавелин" уже в Украине
30 апреля, 2018, 17:29
Соединенные Штаты Америки подтвердили доставку американских противотанковых ракетных комплексов "Джевелин" (Javelin) в Украину
Об этом передает Радио Свобода со ссылкой на официальный ответ ведомства на свой информационный запрос.
"Они уже доставлены", - сообщил 30 апреля 2019 официальный представитель Государственного департамента США в ответе на запрос о передаче комплексов "Джевелин".
Справка
"Джавелин" (Javelin, рус. Копье) - американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ППРК), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтомоторных самолетов, заходящих на посадку.
- Напомним, в конце 2017 года президент США Дональд Трамп (Республиканская партия) принял решение обеспечить Украину противотанковыми комплексами Javelin.
- При этом американские политики обращались с соответствующей просьбой еще к его предшественнику - демократу Бараку Обамы - однако он воздержался от подобного решения.
- Как пояснила в начале 2018 Посол США в Украине Мари Йованович, эти комплексы Украины получит бесплатно.
- Вместе с тем, по мнению директора "Центра исследований армии, конверсии и разоружения" Валентина Бадрака, пока Украина нуждается не в противотанковых комплексах "Джавелин", а в противоракетных установках "Пэтриот".
Читайте также
-
24 апреля, 2018 "Ливерпуль" - "Рома". Все о полуфинале Лиги чемпионов
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
Читайте также
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть