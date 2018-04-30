1 мая в Киеве начинается реконструкция Шулявского путепровода

30 апреля, 2018, 18:12

В первый день мая 2018 года запускаются ремонтные работы на Шулявском путепроводе в столице

Об этом сообщается на официальной странице МВД Украины в Facebook.

Водителям правоохранители предлагают новые маршруты:

- движение по ул. Александра Довженко - вул. Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых Дач) будет проходить по улицам: Антона Цедика (ул. Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на ул. Вадима Гетьмана.



- по ул. Вадима Гетьмана - ул. Александра Довженко (сторону ул. Е.Телиги) будет сохранен существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на ул. Александра Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор)



- односторонними будут улицы Антона Цедика (бывшая Эжена Потье) до ул. Петра Нестерова и ул. Петра Нестерова в направлении проспекта Победы (будет установлен временный светофор)



- троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по ул. Вадима Гетьмана, будет иметь конечную остановку "Индустриальный мост". Со стороны ул. Е.Телиги по ул. Александра Довженко – "Ивана Гонты".