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Жители Кривого Рога просят эстрадных звезд не выступать у них на день города

Жители Кривого Рога просят артистов, приглашенных на празднование Дня города 27 мая, отказаться от выступлений

Об этом говорится в тексте открытого письма к представителям шоу-бизнеса от общины города Кривой Рог, обнародованного Викторией Климовой в Facebook.

Горожане обращаются к артистам: Андрею Данилко (Верка Сердючка), Оксане Пекун, Виталию Козловскому, группам Mountain Breeze, "Пара Нормальных" и другие.

"В конце мая Кривой Рог отмечает 243 годовщину своего основания. На гонорары артистам, обустройство большой сцены в каждом районе, светодиодных экранов и проведение телемостов между районами города выделено 4,3 млн грн... Большинство в горсовете контролируют депутаты от партии Оппозиционный блок, что выполняют указания криворожского мэра Юрия Вилкула, отца экс-вице-премьера Александра Вилкула. День города для мэра – удобный способ личного пиара за счет вашего таланта и непрозрачного использования более 4 млн грн, принадлежащих общине", - говорится в обращении.

  • Напомним, утром 17 апреля в Кривом Роге столкнулись легковушка Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус с работниками металлургического завода Arcelor-Mittal. Погибло 11 человек.
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