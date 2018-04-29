Из-за гнилого фрукта в Австралии эвакуировали целый университет

29 апреля, 2018, 19:29

Более 500 студентов и преподавателей эвакуировали из университета в Мельбурне (Австралия) из-за похожего на газ неприятного запаха

Однако впоследствии обнаружили, что "газ", который студенты почувствовали в библиотеке Мельбурнского Королевского технологического университета, - это запах гнилого дуриана, который завалялся в шкафу, передает ВВС.

Пожарные сообщили, что запах распространился через систему кондиционирования воздуха в здании учебного заведения.

После того, как студенты и сотрудники университета сообщили о запахе "газа", местная полиция всех эвакуировала.

Пожарные предположили, что в здании хранятся потенциально опасные химикаты, которые могли стать источником запаха. Но после тщательных поисков, они обнаружили, что это не химический газ, а запах испорченного дуриана.

Справка

Дуриан - это тропический фрукт размером с кокосовый орех. Он известен своим сильным и едким запахом.

Снаружи плод зеленый с колючками, но внутри мягкий.

Этот фрукт родом из Юго-Восточной Азии и, как правило, из-за специфического запаха его запрещено есть на многих открытых площадках, заносить в отели, а также в общественный транспорт в регионе.