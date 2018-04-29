 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Вылет украинцев из Шарм-эль-Шейха перенесли на понедельник, 30 апреля

Вылет украинских туристов из Шарм-эль-Шейха откладывается до 30 апреля из-за отсутствия самолетов

По данным официального представителя Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василия Кирилича, вылет украинских туристов из Шарм-эль-Шейха откладывается.

"По информации туркомпании, ситуация с перевозкой украинцев из Шарм-эль-Шейха в Украину усложняется. Причина - отсутствие самолетов. Вылет планируется на 30.04. Консул принимает меры по урегулированию ситуации", - говорится в сообщении, которое он разместил в сети Twitter.

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

29 апреля, 2018 воскресенье

28 апреля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать