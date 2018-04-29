Вылет украинцев из Шарм-эль-Шейха перенесли на понедельник, 30 апреля
29 апреля, 2018, 21:50
Вылет украинских туристов из Шарм-эль-Шейха откладывается до 30 апреля из-за отсутствия самолетов
По данным официального представителя Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василия Кирилича, вылет украинских туристов из Шарм-эль-Шейха откладывается.
"По информации туркомпании, ситуация с перевозкой украинцев из Шарм-эль-Шейха в Украину усложняется. Причина - отсутствие самолетов. Вылет планируется на 30.04. Консул принимает меры по урегулированию ситуации", - говорится в сообщении, которое он разместил в сети Twitter.
- Перед этим он отмечал, что этот вылет может состояться сегодня, 29 апреля, во второй половине дня.
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