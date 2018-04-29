Во время взрыва гранаты в салоне Chevrolet Lacetti в Киеве погиб журналист, который служил в АТО, - СМИ

29 апреля, 2018, 18:07

Во время взрыва гранаты в Дарницком районе города Киева, который произошел поздно вечером 27 апреля 2018 года, погиб 45-летний журналист Виталий Кукса

Об этом со ссылками на собственные источники информирует ТСН.

Известно, что Кукса был мобилизован и служил в зоне АТО связистом. Много писал о войне и на военные темы. Публиковался во многих украинских изданиях. Служил начальником Управления по связям с общественностью и средствами массовой информации в Госспецсвязи. Сейчас, по данным издания, официально безработный.

Источники также сообщили имя пострадавшего - это 24-летний Андрей Сероштан. Официального места работы не имеет. Именно он, по данным источников, находился за рулем.

Также источники сообщают, что граната разорвалась в руках Куксы, а в машине нашли пусковой рычаг гранаты. Причиной событий стал семейный конфликт.