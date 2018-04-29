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Вдова Вороненкова заявила, что периодически получает угрозы из России

Вдова бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что ей периодически поступают угрозы из России

Об этом она сказала в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос, поступают ли ей сейчас угрозы из РФ.

"Они периодически (поступают). Как только я что-то скажу в очередной раз неприятное, то они сразу - весь Messenger покрывается сразу всеми этими (угрозами). Как только немного спокойнее - меньше, но все равно идут", - заявила Максакова.

Говоря про своего бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина, который подозревается в организации убийства, она отметила, что лично он не выходил с ней на связь после убийства, но писал смс.

Как отметила Максакова, украинские следователи понимали, что если она поддерживает версию следствия об убийстве мужа, она также рискует.

"Я говорила: наверное, да, вы правы, что это риск, но вообще у меня убили мужа! И получаю после этого смс..."Время такое короткое", - рассказала она, уточнив, что это было сообщение от Тюрина.

Также, по словам Максаковой, он писал ей: "Не дурачься", "Знаешь ли - живи", "А вообще тебя и твоего ребенка мы рады принять".

Она также рассказала, что перед этим ей пытались писать люди от Тюрина, но она их "заблокировала".

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