Вдова Вороненкова заявила, что периодически получает угрозы из России

29 апреля, 2018, 08:30

Вдова бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что ей периодически поступают угрозы из России

Об этом она сказала в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос, поступают ли ей сейчас угрозы из РФ.

"Они периодически (поступают). Как только я что-то скажу в очередной раз неприятное, то они сразу - весь Messenger покрывается сразу всеми этими (угрозами). Как только немного спокойнее - меньше, но все равно идут", - заявила Максакова.

Говоря про своего бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина, который подозревается в организации убийства, она отметила, что лично он не выходил с ней на связь после убийства, но писал смс.

Как отметила Максакова, украинские следователи понимали, что если она поддерживает версию следствия об убийстве мужа, она также рискует.

"Я говорила: наверное, да, вы правы, что это риск, но вообще у меня убили мужа! И получаю после этого смс..."Время такое короткое", - рассказала она, уточнив, что это было сообщение от Тюрина.

Также, по словам Максаковой, он писал ей: "Не дурачься", "Знаешь ли - живи", "А вообще тебя и твоего ребенка мы рады принять".

Она также рассказала, что перед этим ей пытались писать люди от Тюрина, но она их "заблокировала".