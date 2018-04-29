Вдова Вороненкова заявила, что периодически получает угрозы из России
Об этом она сказала в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос, поступают ли ей сейчас угрозы из РФ.
"Они периодически (поступают). Как только я что-то скажу в очередной раз неприятное, то они сразу - весь Messenger покрывается сразу всеми этими (угрозами). Как только немного спокойнее - меньше, но все равно идут", - заявила Максакова.
Говоря про своего бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина, который подозревается в организации убийства, она отметила, что лично он не выходил с ней на связь после убийства, но писал смс.
Как отметила Максакова, украинские следователи понимали, что если она поддерживает версию следствия об убийстве мужа, она также рискует.
"Я говорила: наверное, да, вы правы, что это риск, но вообще у меня убили мужа! И получаю после этого смс..."Время такое короткое", - рассказала она, уточнив, что это было сообщение от Тюрина.
Также, по словам Максаковой, он писал ей: "Не дурачься", "Знаешь ли - живи", "А вообще тебя и твоего ребенка мы рады принять".
Она также рассказала, что перед этим ей пытались писать люди от Тюрина, но она их "заблокировала".
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