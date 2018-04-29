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Вдова Вороненкова заявляет, что ей угрожают

Вдова бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова говорит, что периодически получает по телефону угрозы из России

Об этом она рассказала в интервью Радио Свобода.

"Они периодически (поступают). Как только я что-то скажу в очередной раз неприятное, то они сразу - все Messenger покрывается сразу всеми этими (угрозами). Как только немного спокойнее - меньше, но все равно идут", - заявила Максакова.

Говоря о своем бывшем гражданском муже Владимире Тюрине, которого обвиняют в организации убийства Вороненкова, она отметила, что лично он не выходил с ней на связь после убийства, но писал смс. "Я говорила: наверное, да, вы правы, что это риск, но вообще у меня убили мужа! И получаю после этого смс ..." такое короткое время ", - рассказала Максакова о сообщении от Тюрина.

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Также, по словам Максаковой, он писал ей: "Не бесись", "Знаешь - живи", "А вообще тебя и твоего ребенка мы рады принять".

Она также рассказала, что перед этим ей пытались писать люди от Тюрина, но она их "заблокировала".

Программа транслировалась в эфире Еспресо.TV.

 

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