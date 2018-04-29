Вдова Вороненкова заявляет, что ей угрожают

29 апреля, 2018, 17:11

Вдова бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова говорит, что периодически получает по телефону угрозы из России

Об этом она рассказала в интервью Радио Свобода.

"Они периодически (поступают). Как только я что-то скажу в очередной раз неприятное, то они сразу - все Messenger покрывается сразу всеми этими (угрозами). Как только немного спокойнее - меньше, но все равно идут", - заявила Максакова.

Говоря о своем бывшем гражданском муже Владимире Тюрине, которого обвиняют в организации убийства Вороненкова, она отметила, что лично он не выходил с ней на связь после убийства, но писал смс. "Я говорила: наверное, да, вы правы, что это риск, но вообще у меня убили мужа! И получаю после этого смс ..." такое короткое время ", - рассказала Максакова о сообщении от Тюрина.

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Также, по словам Максаковой, он писал ей: "Не бесись", "Знаешь - живи", "А вообще тебя и твоего ребенка мы рады принять".

Она также рассказала, что перед этим ей пытались писать люди от Тюрина, но она их "заблокировала".

Программа транслировалась в эфире Еспресо.TV.