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Вашингтон призывает армянскую власть и оппозицию провести честные переговоры

Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за ситуацией в Армении и призывают как можно скорее принять общее решение, отражающее интересы граждан государства

Об этом сообщает официальный сайт Госдепартамента США.

"Как друг Армении мы призываем все стороны добросовестно вести переговоры о формировании нового правительства согласно Конституции и добиться резолюции, что отражает интересы всех армян", - заявили в Госдепе.

США поддерживает усилия властей под руководством президента Саргсяна относительно содействия диалогу между всеми сторонами.

"Мы по-прежнему приветствуем мирный характер демонстраций и считаем, что силы безопасности и те, кто осуществляет свое право на мирный протест, останутся приверженцами ненасилия в ближайшие дни", - отмечается в сообщении.

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