В зоне АТО террористы подорвались на собственных боеприпасах: 2 погибших, 1 раненный

29 апреля, 2018, 15:12

На Донбассе из-за взрыва арсенала боеприпасов уничтожено двух террористов российско-оккупационных войск, еще один ранен

Об этом говорится в сообщении за 29 апреля 2018 года на странице пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Неудача за неудачей продолжают преследовать боевиков печально известного 9 ошмсп Мп российско-оккупационных войск. После нескольких скандалов с повальным пьянством, гранатами и "дружественным огнем" в разных подразделениях полка на этот раз судьба сыграла злую шутку с оккупантами 3-го батальона", ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пренебрежение элементарными правилами хранения и обращения с боеприпасами, нарушения норм пожарной безопасности стали причиной детонации боеприпасов на одной из позиций батальона. Мощный взрыв произошел 27 апреля и привел к частичному разрушению позиции, гибели двух и ранении одного боевика.

Масштабности разрушений, а соответственно и на размер арсенала указывает тот факт, что для установления объемов повреждений фортификационного оборудования противник применил БПЛА.

По информации разведки штаба АТО, на своей позиции боевики устроили склад боеприпасов к минометам, а также различным видам стрелкового вооружения, которые скрывались от российских кураторов и, соответственно, не учитывались. Подобные "схроны" необходимы были боевикам для решения междоусобных разборок, терактов на объектах гражданской инфраструктуры и, вероятно, для продажи.

"По уже классической схеме боевики переложили ответственность за взрыв на силы АТО, в частности на неуловимую украинскую ДРГ, которая незаметно заминировала позицию. Но очевидно, что такое оправдание не устроило российских кураторов. По факту уничтожения позиции назначено очередное расследование, которое лично контролирует командующий 1 АК , который вчера прибыл на место происшествия ", - отметили украинские военные.