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В Испании тысячи людей протестовали против мягкого приговора за изнасилование

В субботу, 28 апреля, десятки тысяч протестующих вышли на улицы испанского города Памплона, протестуя против слишком мягкого приговора мужчинам, которые изнасиловали девушку

Об этом сообщает CNN.

Пятеро мужчин изнасиловали 18-летнюю девушку в 2016 году во время традиционного забега быков в Памплоне. Насилие, которое произошло в пустом коридоре, они сняли на видео.

Преступников приговорили к девяти годам тюрьмы за "сексуальные домогательства". По этой статье предусмотрено меньшее наказание, чем за групповое изнасилование. Прокуроры требовали по 22 года каждому.

Приговор объявили в четверг, 26 апреля. В тот день к зданию суда в Памплоне вышли около 30 тысяч человек. Они требовали судить насильников по другой уголовной статье и усилить наказание. Акции состоялись и в других городах Испании: Мадриде, Валенсии, Барселоне, Аликанте. Сегодня массовые протесты возобновились.

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