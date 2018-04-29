В Испании тысячи людей протестовали против мягкого приговора за изнасилование

29 апреля, 2018, 10:07

В субботу, 28 апреля, десятки тысяч протестующих вышли на улицы испанского города Памплона, протестуя против слишком мягкого приговора мужчинам, которые изнасиловали девушку

Об этом сообщает CNN.

Пятеро мужчин изнасиловали 18-летнюю девушку в 2016 году во время традиционного забега быков в Памплоне. Насилие, которое произошло в пустом коридоре, они сняли на видео.

Преступников приговорили к девяти годам тюрьмы за "сексуальные домогательства". По этой статье предусмотрено меньшее наказание, чем за групповое изнасилование. Прокуроры требовали по 22 года каждому.

Приговор объявили в четверг, 26 апреля. В тот день к зданию суда в Памплоне вышли около 30 тысяч человек. Они требовали судить насильников по другой уголовной статье и усилить наказание. Акции состоялись и в других городах Испании: Мадриде, Валенсии, Барселоне, Аликанте. Сегодня массовые протесты возобновились.