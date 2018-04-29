В Ираке за связи с "ИГ" к пожизненному заключению приговорили 19 россиянок
29 апреля, 2018, 19:51
В Ираке в воскресенье, 29 апреля 2018 года, Центральный уголовный суд Багдада приговорил к пожизненному заключению 19 российских женщин за причастность к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ)
Во время судебного разбирательства глава Центрального уголовного суда Багдада, который занимается делами терроризма, заявил, что женщины были признаны виновными в "присоединении и поддержке "ИГ", передает DW.
Кроме того, аналогичные приговоры получили в воскресенье 6 женщин из Азербайджана и 4 - из Таджикистана.
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Многие из женщин в суде в сопровождении своих детей. Все осужденные имеют право на обжалование приговоров.
- Как сообщалось ранее, в феврале суд Ирака приговорил к смертной казни через повешение 15 гражданок Турции, причастных к террористической группировке "Исламское государство".
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