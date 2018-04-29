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В Ираке за связи с "ИГ" к пожизненному заключению приговорили 19 россиянок

В Ираке в воскресенье, 29 апреля 2018 года, Центральный уголовный суд Багдада приговорил к пожизненному заключению 19 российских женщин за причастность к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ)

Во время судебного разбирательства глава Центрального уголовного суда Багдада, который занимается делами терроризма, заявил, что женщины были признаны виновными в "присоединении и поддержке "ИГ", передает DW.

Кроме того, аналогичные приговоры получили в воскресенье 6 женщин из Азербайджана и 4 - из Таджикистана.

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Многие из женщин в суде в сопровождении своих детей. Все осужденные имеют право на обжалование приговоров.

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